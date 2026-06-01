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Wohnquartier Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah

Herzliya, Israel
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ID: 37103
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    HaSharon, 11

Über den Komplex

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Schöne 5-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Herzliya. In der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Apartment verfügt über 2 Badezimmer, einen Waschbereich (3 Toiletten), 1 großes Wohnzimmer und eine moderne Küche. Mamad, Tiefgarage.

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Herzliya, Israel
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