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Wohnquartier Proche de la mer

Aschkelon, Israel
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$692,250
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ID: 37456
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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In Barnea, eine schöne 5 Zimmer nahe dem Meer, geräumig

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Aschkelon, Israel
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