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Wohnquartier rmz 3 skwnt rmz rswn lzywn

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36883
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Rischon LeZion, Israel
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