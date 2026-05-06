  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Wohnquartier Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Bat Yam, Israel
von
$2,45M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35672
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnung 4 Zimmer in 2. Meer in Bat Yam In der Nähe der Avenue Ha Fläche von 95 m2 Wohnfläche + Balkon von 12 m2. Mamad (safe room) extra groß Master Suite mit Dusche & WC Großes Badezimmer mit Badewanne (ideal für Kinder) Geräumiges und sehr helles Wohnzimmer auf der Fassade Volle Ostausstellung Verkauft mit 1 Parkplatz Soforteintrag

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$2,72M
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,90M
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,69M
Wohnviertel Jardin au tabo
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Bat Yam, Israel
von
$2,45M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$4,88M
Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Famil…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$748,000
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses luxuriöse Wohnprojekt befindet sich neben Ramat Bet Shemesh A und umfasst 3-4-5 Zimmer und Penthäuser, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem Naturwald. In der Nähe von Matnas und allen Geschäft…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$7,48M
Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 •…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen