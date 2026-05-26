  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique 5 pieces idealement place

Wohnquartier Magnifique 5 pieces idealement place

Jerusalem, Israel
von
$12,000
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36873
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tahon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wunderschöne 5 geräumige Zimmer zur Miete, auf Kiryat yovel in einem neuen Turm ( 2 Jahre) Hochgeschoss mit außergewöhnlicher Helligkeit sowie unglaublicher Panoramablick, Hauptschlafzimmer, mamad, Zentrale Klimaanlage, Wandheizung, umfasst auch 2 Parkplätze und einen privaten Keller Qualitätswohnung, in der Nähe von Geschäften und Bussen sowie 3 Gehminuten von der Straßenbahn

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$919,550
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$5,61M
Wohnviertel 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$5,35M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique 5 pieces idealement place
Jerusalem, Israel
von
$12,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$2,65M
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist di…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,51M
Neue 5-Zimmer-Wohnung von 133m2 mit 22m2 Terrasse auf der 14., 15. und 18. Etage in Kiriat Yovel Jerusalem. In der Nähe von Straßenbahn und Geschäften. Offene Aussicht. Parkplatz und Keller inbegriffen. Soforteintrag. Preis ab 4.350.000 Schekel, ohne unsere Agentur Gebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen