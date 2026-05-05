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Wohnquartier Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36271
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shtulim, 62

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Im berühmten Park Tlv. 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Gebäude, 100 m2 mit Terrasse 3 Schlafzimmer + großes Wohnzimmer 2 Badezimmer 17. Stock mit 2 Bädern, SHORT SIGHT 3 Aufzüge Parkplatz Verpassen Sie nicht, tolle Investitionen.

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Tel-Aviv, Israel
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