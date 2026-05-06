  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin

Wohnquartier A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin

Aschdod, Israel
von
$20,000
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35714
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Pnina

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Vermieten: Phänomenal Cottage Nine in Ashdod – Youd Zayin District????? ✨ Luxus – Komfort – großzügige Räume – Sofortige Lieferung! Diese außergewöhnliche Neubauhütte befindet sich in der begehrten Gegend von Youd Zayin in Ashdod, bietet eine unvergleichliche Lebensqualität auf 200 m2 Wohnfläche, mit 100 m2 Terrassen einschließlich eines mit privatem Pool, und 70 m2 hellen Keller. - Erdgeschoss: Ausgezeichnete Terrasse von 100 m2 mit Pool, ideal zu empfangen oder zu entspannen Geräumiges und helles Wohnzimmer mit großen Fenstern Voll ausgestattete Küche mit hochwertigen Materialien Gästetoiletten Bewaffnete Tür und saubere Oberflächen - 1. Stock: 3 komfortable Schlafzimmer Modernes Badezimmer mit WC Master Suite mit eigenem Bad, WC, privatem Balkon und Waschraum - 70 m2 Cabrio Keller mit 2 großen Fenstern – Ideal für: Spielraum Kinozimmer Wellnessbereich (SPA) Oder Möglichkeit, 2 bis 3 zusätzliche Zimmer zu schaffen Zentrale Klimaanlage?????? 2 Privatparkplätze???️ Sofort lieferbar! Ein selten gutes, Kombination von Modernität, Raum und Komfort in einer beliebten Nachbarschaft! Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$3,356
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
von
$428,400
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$669,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin
Aschdod, Israel
von
$20,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$2,98M
Projekt Guivat Chmouel der kleine Neuilly aus Tel Aviv Mardochee Khayat schlägt ein Projekt vor, dessen Ruf nicht mehr zu erledigen ist Das Hotel liegt an der besten Stelle von Guivat Shmouel in der Nähe von Synagogen und Geschäften Zugang zur direkten Autobahn für Tel Aviv Guivat Shmouel …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$992,800
Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Nachbarschaft gegenüber Kiriat Hasharon, in der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa). Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Sy…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,12M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen