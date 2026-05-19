  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Regionalverwaltung Mateh Jehuda
  4. Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem

Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,56M
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36735
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Regionalverwaltung Mateh Jehuda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist diese neue Kreation ein echtes Juwel der Immobilien. Ideale Lage. Genießen Sie einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Straßenbahn zu Fuß und erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt: nur 8 Minuten von der Shuk Mahane Yehuda und 15 Minuten von der berühmten Mamila und der Altstadt entfernt. Projektmerkmale Panoramablick auf den Wald von Ein Kerem, besuchen Sie die größten Museen in Jerusalem. Sichere Tiefgarage mit elektrischem Tor. Außenbekleidung in authentischem Stein Jerusalems. Elegante Lobby mit luxuriösen Materialien eingerichtet. Doppelverglasungsfenster mit Aluminiumrahmen. 3 Luxus-Aufzüge, einschließlich Shabbat-Aufzüge. Verschiedene Unterhaltungsräume, angelegter Garten, Bibliothek, Billard und große Synagoge. Ein privates Wohnzimmer. Platz für die Souccot. Eigenschaften der Apartments: Intelligentes Heimsystem für ein optimales Strommanagement. High-End-Küche von anerkannten Marken. Armaturenventil in allen Räumen. Granit Porzellan Dallage 100/100. Badezimmermöbel enthalten. Klimaanlage Inverter VRF für maximalen Komfort. Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse auf dem Hauptbalkon. Modernes und ästhetisches Elektrozubehör. Waschräume hängen ab. Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in Jerusalem!

Standort auf der Karte

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe cottage
Tel Mond, Israel
von
$4,69M
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$615,760
Wohnviertel A ne pas manquer mini penthouse recent dans un bel immeuble
Aschkelon, Israel
von
$791,200
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$6,02M
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$980,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,56M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,68M
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NICHT DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Alle anzeigen Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Jerusalem, Israel
von
$1,91M
Sehr selten auf dem Markt! Triplex 5-Zimmer-Hochebene renoviert Cottage. Terrasse von 26 m2 aus dem Wohnzimmer, ganz soccah, mit offenem und grünem Blick. Großes helles Wohnzimmer mit Essbereich und semi-amerikanische Küche. Große 55 m2 Elternsuite mit Ankleideraum und Bad. Gästesuite mit D…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,96M
Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen