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Wohnquartier Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Bat Yam, Israel
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06.05.26
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ID: 35840
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Exklusiv zum Verkauf – Aktuelle Wohnung, Bat Yam Eine seltene Gelegenheit, in Frieden im Herzen von Bat Yam zu leben, in einer ruhigen und angenehmen Straße, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Eigenschaften der Immobilie: • Wohnfläche : 83 m2 • Balkon: 5 m2 • Gesichertes Zimmer (Mamad) mit Ankleideraum • Geräumige Master-Suite mit Ankleideraum und eigenem Bad • Moderne Küche • Neueste Wohnung in einem Qualitätsgebäude Ideale Lage – in der Nähe: • In der Nähe der Ha'Atsmaout Avenue und der grünen Promenade • Nur wenige Minuten vom Strand entfernt • In der Nähe der Straßenbahn • Schneller Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Supermärkte • Schulen • Cafes, Geschäfte und andere Dienstleistungen

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