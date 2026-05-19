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Wohnquartier Somptueux 5 pieces pleine vue mer a vendre a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
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ID: 36724
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 32

Über den Komplex

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Zum Verkauf in der Marina d'Ashdod, in der renommierten Sea Side Residenz, eine luxuriöse 5-Zimmer-Wohnung von 192 m2 in der Sonne mit einer herrlichen Terrasse von 28 m2 bietet einen außergewöhnlichen Panoramablick auf das Meer. Dienstleistungen: Privatparkplatz, Klimaanlage, mamad, Synagoge im Gebäude, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Ein seltenes und exklusives Anwesen auf dem Markt, ideal für Liebhaber von Luxus, Raum und atemberaubendem Meerblick.

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Aschdod, Israel
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