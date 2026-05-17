  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
von
$3,06M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36617
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ⭐ Schwimmbad ⭐ Sporthalle ⭐ Spa & Wellness ⭐ Dachausbau ⭐ rund um die Uhr ⭐ Konzession ⭐ Wohnraum ⭐ Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% 6 Monate vor der Schlüssellieferung • 39% bei Schlüssellieferung Details von Plan Plan A:3 Stück • 75 m2 + 15 m2 Terrasse • Süd/Ost / Nord Plan B: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Nord/Ost Plan C:3 Stück • 75 m2 + 11 m2 Terrasse • West / Nord / Ost Plan D: 4 Stück • 97 m2 + 11 m2 Terrasse • Nord / West / Süd Plan E: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Süd/West Plan F 4 Stück • 88 m2 + 12 m2 Terrasse • West / Süd / Ost Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Magnifique rdc avec 3 unites independantes
Jerusalem, Israel
von
$2,44M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,06M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Wohnviertel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,80M
Wohnung zum Verkauf exklusiv bei 10 rue Hovevei Zion ✨️✨️✨️In TAMA 1 Prozess (Ein Aufzug + Gebäude unter Renovierung hinzufügen) Schöne renovierte Wohnung von 55 m2 im 2. Stock und eine Hälfte (ohne Aufzug) Geschlossener Balkon 2 geräumige und helle Zimmer 1 Badezimmer und WC Gestört im Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m2 In…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Eingebettet im Herzen einer grünen Residenz mit Meerwasserpool, eine 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick. Bitte, erfrischt zu werden. Die Residenz ist wunderschön direkt hinter dem Hafen von Jaffa. Meerwasserpool. Spa. Sehr großer Keller. 1 Parkplatz. Mamad inklusive
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen