  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement dexception

Wohnquartier Appartement dexception

Jerusalem, Israel
von
$1,40M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36108
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde. Eigenschaften: ✨ Natürliche Helligkeit und edle Materialien in allen Räumen ✨ Grundheizung, Zentralklimaanlage ✨ Benutzerdefinierte Kleider in den Zimmern ✨ High-End-Oberflächen, bis zu den kleinsten Details Amerikanische Küche: Ein individuell gestalteter Raum, der moderne Eleganz und Funktionalität kombiniert. Die Küche mit hochwertigem Marmor ist mit integrierten Geräten und einer zentralen Insel ausgestattet, die das Ganze verbessert. Ein echtes Kunstwerk, in dem Design und Praxis aufeinandertreffen. Zusätzliche Vorteile: ✅ Große Tiefgarage mit angrenzendem Keller ✅ Zukünftige Straßenbahnlinie in unmittelbarer Nähe ✅ Ideale Lage: 4 Gehminuten von Kanyon Hadar, in der Nähe der Supermärkte (Rami Levy/Osher Ad) und der Synagogen der französischen Gemeinden.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
von
$2,53M
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$537,420
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$534,040
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$7,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Geliefert Dezember 2026 Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewand…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Wohnviertel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israel
von
$2,64M
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
RUE TRÈS RECHERCHÉE À 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTATIONS HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen