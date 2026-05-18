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Wohnquartier Projet nat 600 netanya

Netanja, Israel
von
$6,82M
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ID: 36651
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    HaKabala, 5

Über den Komplex

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Live Excellence in Netanya! Mardochee Khayat lädt Sie ein, unser außergewöhnliches Wohnprojekt im Herzen des beliebten Viertels Nat 600 in Netanya zu entdecken. Genießen Sie eine privilegierte Lage, ein paar Schritte von den Stränden dank der neuen Aufzug des Strandes der Insel, derzeit im Bau. Dieses dynamische und touristische Gebiet, umgeben von den schönsten Hotels wie Insel, Ramada und West Lagoon, begrüßt Sie in einer unvergleichlichen Umgebung des Lebens. Projektcharakter: Das Projekt PK 13 besteht aus einem eleganten Gebäude, das im neuen Stadtteil Nat 600 eingebettet ist. Diese prestigeträchtige Residenz wird von üppigen Gärten und einem Pool umgeben sein und seinen Bewohnern einen Raum der Entspannung und Geselligkeit bieten. Im Einklang mit Umwelt- und Wirtschaftsstandards zeichnet sich das Projekt durch: - Eine herrliche Lobby mit beeindruckender Deckenhöhe, dekoriert von einem Designer. - Zwei luxuriöse, schnelle und moderne Aufzüge für optimalen Komfort. - Ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und ein Spielplatz (Jumbori) für das Vergnügen der jüngsten. - Eine Bankgarantie für den Frieden des Verstandes. Details zum Apartment: Entdecken Sie eine geräumige Wohnung von 5 Zimmern, mit einer Fläche von 148 m2, mit einer Terrasse von 23 m2. Genießen Sie luxuriöse Innendienste, darunter: - Porzellan-Granitfliesen 80/80 und 100/100. - Möglichkeit, zwischen Fliesen- oder Parkettboden in den Zimmern zu wählen. - Anpassbare Terrasse mit Fliesen, Parkett oder Teak. - Zentrale Klimaanlage für optimalen Komfort. - Hochwertige Innentüren. - Benutzerdefinierte Küche, ausgewählt aus den besten Marken, mit Marmor Arbeitsplatte. - Badezimmer gefliest bis Decke mit hängenden Toiletten. - Vorbereitung für Heimkino und elektrische Jalousien in der gesamten Wohnung. - Parkplatz inbegriffen. Erleben Sie den Traum in Nat 600, wo Komfort und Luxus sich treffen!

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