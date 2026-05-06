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Wohnquartier A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35972
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

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Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen des Projekts TAMA 38, 2 Zimmer, 51 m2 Balkon : 6 m2 mit Blick auf den Rücken, ruhig 6. Stock mit Aufzug Mit Sicherheitsraum (Mamad) Ein seltenes Anwesen, das zentrale Lage, ruhige und moderne Annehmlichkeiten kombiniert. Neuer Preis: 3,750.000

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