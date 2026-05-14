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Wohnquartier Tres beau 3 piece avec magnifique sue dizengoff basel

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36591
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 91

Über den Komplex

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Zu verkaufen in einem schönen Gebäude in der gefragtesten Gegend von Tel-Aviv, im alten Norden, auf Dizengoff gegenüber der Basler Straße – eine ruhigere Gegend und in der Nähe von allem! ▪️ Neues und luxuriöses Gebäude (vor einem Jahr gebaut) ▪️ 3 Zimmer Apartment ▪️ 68 m2 ▪️ 10 m2 Balkon ▪️ 6. Stock ▪️ Aufzug ▪️ Gesichertes Zimmer (Mamad) ▪️ Exposition gegenüber Südosten ▪️ Wohnung vorne mit unglaublicher Aussicht Preis: 5,650.000

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