Wohnquartier Maison privee bayit vagan tres rare

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Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Bayit Vagan, auf der gewünschten Straße Yossef Hahkmi, bietet dieses private Haus von 200 m2 Inneneinrichtung eine seltene Gelegenheit zu mieten.
In der Nähe von Schulen, Synagogen und Supermärkten verfügt das Anwesen über 4 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, 2 Bäder, 3 Toiletten sowie 3 Balkonbereiche. Begrüßt von einem ruhigen Innenhof, einer äußerst gut ausgestatteten High-End-Küche, einem sorgfältig eingerichteten Wohnzimmer, einem großen Essbereich, einer Terrasse und einer geräumigen Terrasse mit herrlichem Blick auf Jerusalem.
Die Nachträume befinden sich im Obergeschoss, bestehend aus 4 Schlafzimmern mit einer Master-Suite. Im zweiten Stock, Waschraum sowie eine große Dachterrasse mit 360 Grad Panoramablick. Im Keller hat das Haus auch einen Sicherheitsraum (mamad).
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
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