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Wohnquartier A vendre 3 5 pieces

Aschdod, Israel
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ID: 36544
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kdoshey Belzen

Über den Komplex

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Super Lage, in der Nähe des Zentrums und des Meeres. Alef. 3,5 Zimmer von 85 m2 + Balkon. 6. Stock. Zwei Aufzüge. Mamad. Klimaanlage in allen Zimmern. Blick auf die Stadt und den Hafen.

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Aschdod, Israel
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