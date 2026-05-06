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Wohnquartier Bien dexception face a la mer et la plage de lhotel hilton penthouse unique avec rooftop et piscine privee

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35525
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Motskin Avenue, 3

Über den Komplex

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Zum Verkauf, im alten Norden von Tel-Aviv, nur wenige Schritte vom Meer und dem Hilton Strand, außergewöhnliches Penthouse mit sehr hohem Stehen mit herrlichem Meerblick. Mit einer Fläche von ca. 300 m2 (Duplex), erweitert um 178 m2 Terrassen, bietet dieses seltene Anwesen spektakuläre Mengen und ein einzigartiges lebendiges Erlebnis gegenüber dem Mittelmeer. Ausgezeichnete private Dachterrasse Pool, zugänglich durch eine elegante schwimmende Treppe mit architektonischem Design, für exklusive Momente zwischen Himmel und Meer. Vollständig neues Penthouse, entworfen mit außergewöhnlichen Materialien und ultra-high-end Oberflächen. Verkauft voll möbliert, mit Prestigemöbeln und den luxuriösesten Geräten. 5 Parkplätze im Keller vervollständigen diese außergewöhnliche Immobilie. Sofortiger Eingang, Preise auf Anfrage. Für weitere Details im privaten Bereich, Aya

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