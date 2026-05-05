  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Immense salon

Wohnquartier Immense salon

Jerusalem, Israel
von
$1,93M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36511
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neueste Wohnung im luxuriösen Gebäude mit 24-Stunden-Betreuer, Aufzug, Terrasse 16 m2, Blick auf den Temple Mount, Heizung und Klimaanlage, Parkplatz, ruhige Umgebung, sofort verfügbar.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$7,436
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Beau 5 pieces en plein centre ville
Aschkelon, Israel
von
$574,600
Wohnviertel Vue mer Eternelle
Aschkelon, Israel
von
$547,560
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$571,220
Sie sehen gerade
Wohnquartier Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,93M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
von
$1,78M
Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer biblischen Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung...? Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Gelegen auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, dieses Projekt Anker im biblischen Gebiet des Stammes von Neftali —…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,05M
Zum Verkauf – Superb 4-Zimmer-Wohnung auf der zweiten Linie des Meeres, mit Meerblick. Diese helle Wohnung von 100 m2 befindet sich im 3. Stock auf 6 und verfügt über eine Terrasse von 14 m2, einen mamad, 2 Bäder, 2 Toiletten und einen schönen Balkon mit Licht. Ideal gelegen, nur wenige Geh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Naharija, Israel
von
$523,900
Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße. Es hat einen großen, niedrigen Preis: Balkon/Terrasse, mamad, Aufzug, Keller, Parkplatz und geräumig und hell!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen