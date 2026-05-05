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Wohnquartier Superbe 5 piEces A 1min du lac

Aschkelon, Israel
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$709,800
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ID: 36307
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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Wohnung 5 Zimmer im kleinen Gebäude 1 Minute vom See, 1. Stock, 2 Terrassen, sehr investiert.

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Aschkelon, Israel
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