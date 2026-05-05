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Wohnquartier Spacieux

Jerusalem, Israel
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ID: 36506
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yehuda, 22

Über den Komplex

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Komplex im Herzen von Baka, Yehuda Street. Duplex 5 Zimmer 126 m2 + 3 Zimmer 68 m2 + Studio/Angebot 24 m2 Geräumige Balkone, Parkplatz, Klimaanlage, 3 Luftrichtungen

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Jerusalem, Israel
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