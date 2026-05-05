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Wohnquartier Haut standing appartement 4 pieces a ashdod

Aschdod, Israel
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$997,100
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ID: 36384
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

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Wohnung 4 Zimmer zum Verkauf in Ashdod hochstehende, Residenz "Dekel" am Meer.

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Aschdod, Israel
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