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Wohnquartier Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Jerusalem, Israel
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ID: 36498
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

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