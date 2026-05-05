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Wohnquartier 5 pieces exceptionnel

Aschkelon, Israel
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$692,900
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ID: 36491
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

Über den Komplex

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Ferienwohnung 5 Zimmer im Herzen von Barnea. Stehendes Gebäude. Hauptschlafzimmer mit Bad und Ankleideraum, teen Schlafzimmer mit Badezimmer. Sehr geräumig, hell.

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Aschkelon, Israel
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