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Wohnquartier Projet neuf bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 36166
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden konzipiert ist. Beginnen Sie den Tag mit einem Kaffee auf Ihrem privaten Balkon, schlendern Sie durch den grünen Park am Fuße der Residenz und beenden Sie den Abend mit Blick auf den Sonnenuntergang am Mittelmeer. Öffne deine Augen: dieser Traum wird Realität. Insel, im Herzen des neuen Stadtteils Parkayam in Bat Yam In der neuen Wohngegend von Parkayam in Bat Yam, nur 500 m von den Stränden entfernt, wird die Insel den Lebensstil am Meer neu definieren. Dieses moderne, grüne und vernetzte Viertel soll zu einem der beliebtesten Gegenden an der israelischen Küste werden. Entdecken Sie ein neues High-End-Immobilienprojekt mit einer perfekten Kombination aus Natur, Meer und intelligenter Stadtplanung. Insel bietet ein friedliches Leben, umgeben von grünen Bereichen, Fußgänger-und Radwege, lokale Geschäfte, Schulen und schnellen Zugang zu Tel Aviv. Moderne Architektur und absoluter Komfort Insel ist viel mehr als eine Residenz: es ist ein Konzept des Lebens. Zwei 20-stöckige Türme steigen elegant im Herzen des Viertels und bieten einen offenen Blick auf das Meer und die Stadt. Die 160 Apartments, von 3 bis 5 Zimmern, wurden sorgfältig entworfen, um Volumen, natürliches Licht und täglichen Komfort zu optimieren. Projektcharakter: • 2 moderne und luxuriöse 20-stöckige Türme • 160 High-End-Wohnungen • 3 Lifte pro Gebäude • Apartments von 3 bis 5 Zimmern • Große Balkone und Panoramafenster • Grüner Park am Fuße der Residenz • Strände nur 500 m entfernt Leben auf Insel wählt Freiheit Das Leben auf Insel gewinnt die Gelassenheit eines flüssigen Alltags wieder: das Meer zu Ihren Füßen, zu Fuß, Schulen, Geschäfte, Cafés und kulturellen Bereichen in der Nähe. Hier wird alles für Ihren Komfort gedacht – kein Autobedarf, alles, was Sie geträumt haben, ist in Reichweite. Außergewöhnliche Einkaufsbedingungen • Zahlungsmethode: 20 Prozent auf Unterschrift, 80 Prozent vier Monate vor Schlüsselanlieferung • Box Indexierung: 3% kumulativ, unterstützt durch den Promotor • Projekt mit vollständiger Bankgarantie • Geplante Lieferung: 2029 Strategische Lage • Adresse: District Parkayam, Bat Yam • Entfernung vom Meer: 500 Meter • Schneller Zugang : Tel-Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Umgebung: Grünanlagen, Strandpromenade, Restaurants und Schulen

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