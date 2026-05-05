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Wohnquartier Maison arabe au coeur de baka

Jerusalem, Israel
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ID: 36513
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Im Herzen von Baka ruhig und pastoral, arabisches Haus + Möglichkeit 250 m2, riesigen Garten (ca. 700 m2), komplett renoviert, Fußbodenheizung + Klimaanlage, große Parkplätze, 5 Bäder, 5 Toiletten, grün

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Jerusalem, Israel
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