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Wohnquartier Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Yavne, Israel
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ID: 36442
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Dorf
    Gan Yavne

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Villa zu verkaufen in Gan Yavne Auf einem Grundstück von 500 m2, Villa mit Schwimmbad 8 Meter von 4 Metern. Im Erdgeschoss Wohnzimmer Küche und mamad und im 1. Stock 4 Schlafzimmer 2 Badezimmer und eine Terrasse Außergewöhnliche Villa ein paar Minuten von Ashdod, nicht ernsthafte Enthaltung Bitte!

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Gan Yavne, Israel
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