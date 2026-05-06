  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam

Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam

Bat Yam, Israel
von
$4,86M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen vor Preiserhöhung um 120.000NIS: * 2 Stück von 2.421,900NIS * 3 Stück von 2.328.000NIS * 4 Stück von 2.670.000NIS * Mini Penthouse von 3.829.500NIS * Penthouse von 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Die Straße, ruhig und intim, liegt ideal im Herzen des Stadtzentrums von Bat Yam, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Meer entfernt. Die Nachbarschaft bietet eine komplette Umgebung mit anerkannten Schulen, kulturellen Zentren, kommunalen Dienstleistungen, Geschäften und trendigen Cafés. Die Zugänglichkeit ist dank der Straßenbahn in unmittelbarer Nähe optimal und erhöht die Attraktivität und das Potenzial des Sektors. Ein Premium-Projekt mit hohem Potenzial, in einem sich verändernden Sektor, ideal für Wohnen oder Investitionen.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$2,72M
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aschdod, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Tel-Aviv, Israel
von
$2,28M
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$574,600
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,86M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Jerusalem, Israel
von
$4,59M
Im Bezirk Beit Hakerem (Yeffe Nof), außergewöhnliche Gebäudewohnung nur 6 Wohnungen, große 6.5 Einzelzimmer im Obergeschoss, 4 Ausstellungen, mit einem großen Wohn-Esszimmer-Balkon; Aufzug direkt im Hauptraum, Master-Suite, komplette Zugänglichkeit, mamad und Parkplatz. Charmante Wohnung abs…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Alle anzeigen Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$2,70M
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen 3,5-Zimmer-Duplex-Penthouse, sorgfältig eingerichtet, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, in der gesuchten Straße von Mena'hem Begin! Eigenschaften: - Helle Wohnung von 3,5 Zimmern von ca. 100 m2, - Sehr …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera
Chadera, Israel
von
$2,17M
BZH Neue Exklusivität der französischen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wie neue 4 Zimmer geräumig und sehr angenehm in einem schönen Neubau. Eigenschaften: ✔ Ferienwohnung 4 Zimmer, ca. 100 m2, ✔ Schöne Südterrasse von 10 m2, ✔ Offene Küche mit seiner Insel, ✔ Helles Wohnzimmer, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen