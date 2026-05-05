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Wohnquartier Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Aschkelon, Israel
von
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ID: 36437
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das die Kunst des lebendigen Luxus in einem lebendigen und wachsenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-geschossige Gebäude mit 102 Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern, Grundgarten, Penthouses und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jedem Detail für ein funktionales und komfortables Interieur gestaltet. Im Erdgeschoss, luxuriöse Eingangshalle mit eleganten Oberflächen, großen Parkplätzen und Abstellräumen. Nur wenige Schritte von einem lebhaften Einkaufszentrum, High-Tech-Park und Bahnhof, umgeben von Grünflächen und Bildungseinrichtungen. Perfekte Kombination aus Ruhe und urbanem Lebensstil.

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Aschkelon, Israel
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