  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$4,09M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36049
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Günstig gelegen, in der Nähe von Royal Beach Hotel und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6-stöckiges Boutique-Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Grünes Gebäude. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. Die Wohnungen sind geräumig und gut eingerichtet.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$632,060
Wohnviertel Appartement de luxe a louer a jerusalem waldorf astoria
Jerusalem, Israel
von
$30,000
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,98M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$3,57M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$794,300
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,09M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,88M
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Netanja, Israel
von
$135,200
Für unabhängige oder Investition !!! Im Herzen von Natanya / Smilansky Street - Büro 30 m2, / 18 m2 neto, unterteilt in 2 Büros, 1. Stock + Aufzug, Sofort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
Wohnviertel Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Ruhige Straße ohne Arbeiten, in der Nähe des Meeres. Mitte Ramat Aviv. In der Nähe der Synagoge. 112m2 + Terrasse mit Meerblick. Aufzug, Parkplatz und Keller. Keine Arbeit. 49k/m2, Deal zu beschlagnahmen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen