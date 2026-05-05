  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Appartement immense

Wohnquartier Appartement immense

Aschkelon, Israel
von
$1,18M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36428
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen – Außergewöhnliche Wohnung in City, Ashdod Entdecken Sie diese einzigartigen 5 Zimmer von 183 m2, auf 2 Etagen, mit seltenen Volumen und absolutem Komfort. ✨ Highlights der Wohnung: • Großzügige Fläche von 183 m2 auf zwei Ebenen • Offene und angenehme Aussicht • Zwei Hauptschlafzimmer mit separatem Bad – wie eine unabhängige Wohnung • Privater Keller • Dedizierte Parkplätze • Große und helle Räume • Sehr gepflegtes Gebäude im Herzen eines zentralen und gesuchten Viertels Premium-Standort: Das Hotel liegt im Zentrum von Ashdod (Stadt), in der Nähe von Geschäften, Dienstleistungen, Transport und Schulen. Ideal für eine große Familie auf der Suche nach Raum, Komfort und strategische Lage, oder als außergewöhnliches Anwesen mit Erbe Wert.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$868,660
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalem, Israel
von
$4,53M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,28M
Zum Verkauf – Geräumige 3-Zimmer-Wohnung Bograshov Das Hotel liegt in einer der gefragtesten Gegenden von Tel Aviv, in der Nähe des Strandes, Cafés, Restaurants, Geschäfte und Transport. Das Stadtteil Bograshov bietet eine pulsierende und zentrale Wohnumgebung, während die Wohnung und angene…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$4,06M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$2,10M
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex Penthouse mit 5 Zimmern von 150 m2 ✅ Sonnenterrasse von 50 m2 ✅ 8. und 9. Stock ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer ✅ Geräumiges Wohnzimmer ✅ 3 Badezimmer und 3 Toiletten…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen