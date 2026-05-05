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Wohnquartier Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Aschkelon, Israel
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ID: 36451
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaNamal, 7

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Penthouse offenes Meer, 5 Zimmer Wohnfläche 175sq m Balkon von ca. 70 m2 auf der Eingangsebene Wohnzimmer und Küchenbereich ca. 75 m2 Oberbalkon ca. 230 m2 Parental-Suite mit Balkon und eingebauten Rüstungen Deckenhöhe 3.20 Meter 16. Stock von 16 Boi Schränke in die Räume integriert Tiefgarage Weitere Details und Termine zur Immobilie per Telefon 0546233343 Dan Real Estate Consultant

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Aschkelon, Israel
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