  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A ne pas manquer mini penthouse recent dans un bel immeuble

Wohnquartier A ne pas manquer mini penthouse recent dans un bel immeuble

Aschkelon, Israel
von
$777,400
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36422
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Mini Penthouse von 4.5 neuere Zimmer mit 27m2 Terrasse. Keller und 2 Parkplätze. Sportraum im Gebäude, 2 Schritte vom See.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,66M
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$4,49M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$760,500
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$517,140
Wohnviertel Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$1,60M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer mini penthouse recent dans un bel immeuble
Aschkelon, Israel
von
$777,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$4,39M
Neu im Verkauf ausschließlich Bei 4 rue Favel in der Nähe von kikar hamedina und arlozorov in einer ruhigen Straße In einem neuen Immobilien- und Standprogramm signiert Even Derech Schöne Wohnung 3 Zimmer 71 m2 + eine luxuriöse sonnige Terrasse von 8 m2 Erste Etage Mamad in der Wohnung Tief…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$2,35M
BZH Neue exklusive RE/MAX Hadera! Zu verkaufen, eine schöne 4-Zimmer-Wohnung wie neu im Herzen von Hadera Stadtzentrum! - High-End-Wohnung von 4 Zimmern, ca. 100 m2, - Balkon von ca. 12 m2 mit einem schönen offenen Stadtblick und Meerblick! - Ja. Im 7. Stock auf 9, - Ein großes Wohnzimmer,…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$963,300
Projekt von Adéret Jerusalem Das Adéret Jerusalem-Projekt liegt im Herzen der neuen Nachbarschaft von Givat HaMatos und bietet eine seltene Gelegenheit, in einem modernen und familiären Umfeld in Jerusalem zu leben. Es ist das erste Projekt in der Gegend gebaut, Symbol für die Erneuerung un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen