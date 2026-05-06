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Wohnquartier Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme

Chadera, Israel
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$493,000
06.05.26
$493,000
05.05.26
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ID: 35688
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Charmante 3 exklusive Zimmer im Herzen der Innenstadt von Hadera in ruhiger Lage! Eigenschaften: - Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 70 m2 - Terrasse - Ja. Im 4. Stock von 6 - Aufzug - Cadastre - Ausgezeichnete Lage - attraktiver Preis Am Fuße des Gebäudes: Carrefour Supermarkt, Kindergarten und ein paar Minuten vom Busbahnhof und den Hauptachsen. In der Nähe der französischsprachigen Gemeinde Kavod Hatorah. Ausgezeichnete Investition! Lage der Wahl! Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Hader Berufslizenz 313736

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Chadera, Israel
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