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Wohnquartier Appartement 3 pieces

Naharija, Israel
von
$405,600
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ID: 36410
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Sderot Shazar

Über den Komplex

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3-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Ein Sara, in der Nähe des Canyons und des Meeres. Tolles Potenzial.

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Naharija, Israel
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