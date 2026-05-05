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Wohnquartier Au centre

Jerusalem, Israel
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ID: 36296
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Jaffastraße, 33 Mikes Place Jerusalem

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Innenstadt, in einem ruhigen und malerischen kleinen Ende, Wohnung 2 Zimmer Duplex,38 m2, Wohnzimmer mit Kochnische; oben: 1 Schlafzimmer, Badezimmer mit Toilette. Klimaanlage, guter Zustand, gemietet 4100 nis Preis: 1,750.000 nis.

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Jerusalem, Israel
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