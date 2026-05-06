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Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Chadera, Israel
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ID: 35751
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Lakhish, 10

Über den Komplex

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Sehr schöne Wohnung von 4 Zimmern in der Nachbarschaft "Le Park". Blick auf den Park. Diese neue Nachbarschaft hat alle Vorteile: Schulen, Park, Einkaufszentrum... sehr große Terrasse von 28 m2 . Meerblick. 2 Badezimmer. 1 Parkplatz 4 Aufzüge

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Chadera, Israel
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