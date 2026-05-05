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Wohnquartier Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Aschdod, Israel
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ID: 36397
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

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Die Seltene Perle! City Apartment 4 Zimmer neu, Residenz mit Schwimmbad Dimri, 140m2 + 20m2 Terrasse + 10m2 Balkon, Keller, Parkplatz, Klimaanlage, 21. Stock Süd. Nie gelebt, sofort frei

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Aschdod, Israel
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