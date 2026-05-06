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Wohnquartier A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35743
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shefer, 1

Über den Komplex

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LOOKING – Sheffer Lane, Tel Aviv Ein kurzer Spaziergang vom Carmel Markt In einem der ersten Wohnviertel von Tel Aviv aus den 1920er Jahren und ursprünglich für Mitarbeiter der Anglo-Palestine Company (heute Bank Leumi) entwickelt, bietet diese ruhige Passage ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Geschichte und lebendigem Stadtleben. 4 Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss ✔️ 3 Schlafzimmer ✔️ 2 Badezimmer ✔️ Mamad (safe room) ✔️ Gemeinschaftsparkplatz auf der Straße ? Verfügbar ab 1. August 2026 Möglichkeit, Möbel zu mieten Dieses Apartment in einem gut gepflegten Gebäude vereint Charakter, Komfort und außergewöhnliche zentrale Lage. Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu vereinbaren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

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