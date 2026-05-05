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Wohnquartier Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36392
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Arik Einstein

Über den Komplex

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Majestic 5 Zimmer verwandelt in 4 in Ashdod "Mar", hochstehendes, hohes Stockwerk, Meerblick und "Gan Hair". Residence "Le Deauville", mit 4 Liften, gegenüber dem Theater und dem Rathaus, 5 Gehminuten vom Strand, 1 Minute von Cafés, Restaurants, Einkaufszentren, Transportmöglichkeiten! Die beste Lage in der Stadt!

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Aschdod, Israel
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