  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzlia
  4. Wohnquartier Villa de charme a herzliya

Wohnquartier Villa de charme a herzliya

Herzlia, Israel
von
$7,80M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35524
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzlia
  • Adresse
    HaNadiv, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Seltene Gelegenheit – Charmante Villa in Herzliya. In einer ruhigen und grünen Straße gelegen, entdecken Sie diese schöne 6-Zimmer-Villa mit Komfort und Ruhe. Ideal gelegen in der Nähe von Schulen und Geschäften. Fläche : 181 m2 bewohnbar auf einem 330 m2 Grundstück. Eine hervorragende private Elternsuite im obersten Stock. Sehr schöner Garten mit Bäumen, besonders schön zu leben. Ein privilegiertes und familiäres Umfeld im Herzen eines gesuchten Sektors.

Standort auf der Karte

Herzlia, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanja, Israel
von
$2,28M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,23M
Wohnviertel Penthouse a vendre a netanya
Netanja, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,48M
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$3,69M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa de charme a herzliya
Herzlia, Israel
von
$7,80M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$7,29M
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Forts…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$642,600
neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,92M
Ideal gelegen an der Frishman Street, gegenüber dem Masaryk-Platz und in der Nähe des Rabin-Platzes, genießt diese Wohnung eine zentrale und sehr gefragte Lage im Herzen von Tel Aviv. In einem gut gepflegten Gebäude mit Aufzug und miklat entdecken Sie eine 3 Zimmer von ca. 100 m2, befindet s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen