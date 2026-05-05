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Wohnquartier Villa exceptionnelle

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Villa exceptionnelle
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ID: 36411
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Ausgezeichnete Villa im Zentrum von Givat Hambatar, 350 m2 gebaut, 400 m2 Grundstück, riesiger Innenhof, 60 m2 Parkplatz, Balkone und mehr

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Jerusalem, Israel
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