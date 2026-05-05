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Wohnquartier Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
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ID: 36485
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

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Schönes Geschäft Projekt auf Bat Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv, 1200 Meter vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2 Zimmer-Apartments im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise. Flexibler Zeitplan. Lieferung 2027.

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