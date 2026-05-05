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Wohnquartier Projet neuf guivat chmouel

Givat Shmuel, Israel
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ID: 36239
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

Über den Komplex

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Projekt Guivat Chmouel der kleine Neuilly aus Tel Aviv Mardochee Khayat schlägt ein Projekt vor, dessen Ruf nicht mehr zu erledigen ist Das Hotel liegt an der besten Stelle von Guivat Shmouel in der Nähe von Synagogen und Geschäften Zugang zur direkten Autobahn für Tel Aviv Guivat Shmouel ist eine Stadt strategisch im Herzen einer dynamischen Region, zwischen der Universität von Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak und Tel Aviv, in der Nähe von Tel Aviv? Givat Shmouel zeichnet sich durch eine Reihe von bemerkenswerten Vorteilen für seine Bewohner aus. Die hohen Kosten für Miete und Immobilien sind durch die unbestreitbaren Vorteile des Wohnens in dieser Stadt gerechtfertigt. Givat Shmuel präsentiert sich somit als wahres Zuhause für diejenigen, die eine höhere Lebensqualität, eine optimale Zugänglichkeit zu Dienstleistungen, Arbeitsmöglichkeiten und ein dynamisches soziales Gewebe suchen. Nahe dem Zentrum des Landes Givat Shmouel bietet seinen Bewohnern schnellen Zugang zu den wichtigsten Polen des Landes. Im Zentrum zu sein ist verbunden. Hohe soziale Ebene Givat Shmuel zeichnet sich durch ein hohes soziales Niveau aus, das die Lebensqualität und Exzellenz seiner Dienstleistungen widerspiegelt. Diese soziale Dynamik trägt zu einer entwicklungsfördernden Umwelt bei, insbesondere durch hochrangige Schulen. Die von der ADG ausgewählte Schule bietet qualitativ hochwertige Bildung, mit einem Follow-up angepasst an die Kinder von Olim Hadashim, ihre Integration und Erfolg zu fördern. * Bei den Zielen in Entwicklungsregionen werden zusätzliche Unterstützung und Unterstützung der Schulen gewährt. Apartment verfügt über Wohnung von 3 Zimmern Fläche von 82m2 plus eine Terrasse von 10m2 4 Zimmer Apartment Fläche von 107 m2 plus eine Terrasse von 12m2 5-Zimmer-Wohnung Fassade Fläche von 133m2 plus eine Terrasse von 12m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Produktqualität Mischventil

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