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Wohnquartier Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerusalem, Israel
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ID: 36369
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

Über den Komplex

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Im Herzen des Stadtzentrums, in der Nähe der Straßenbahn und 10 Minuten von der Mamilla zu Fuß: kleines neues 3-stöckiges Gebäude mit Lobby, Shabbat-Aufzügen und schöne grüne Terrasse! Ferienwohnung 2 Zimmer 58m2 + Balkon Soucca, sehr hell, geräumig, komplett arrangiert und möbliert von einem Innenarchitekten, Safe Zimmer (mamad), Zentrale Klimaanlage, Heizung durch Heizkörper, Bad mit Badewanne, Privatparkplatz.

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Jerusalem, Israel
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