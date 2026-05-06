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Wohnquartier Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus

Chadera, Israel
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ID: 36019
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung im renommierten SOHO-Komplex! - Innerhalb des hochbegehrten modernen Komplexes, oberhalb des französischsprachigen Beth 'Habad of Hadera, - 4 gut eingerichtete Zimmer von ca. 105 m2, - Panorama-Terrassenveranda offen südwestlich von ca. 12 m2, mit elektrischem Verschluss! - Großes, warmes Wohnzimmer, - 3 Schlafzimmer mit einer Master-Suite und einem mamad, - Ja. Im 8. Stock auf 13 mit Shabbat Aufzug, - Private Keller, - Zwei Parkplätze im Keller! - Ja. Die Wohnung wurde in jedem Detail verbessert, keine Arbeit zu planen! Und das ist nicht alles! Die Residenz ist außergewöhnlich: reservierter Fitnessraum, Empfangsraum, privater Außenraum der Residenz. Eine Wohnung mit einer außergewöhnlichen Ebene, im Stadtzentrum von Hadera, einer der gefragtesten Gegenden der Stadt. In der Nähe: Mixx Shopping Mall, Schulen, ganim und am Fuße: die französischsprachige Synagoge 'Habad, ca. 12 Autominuten vom Meer entfernt! Eine seltene Gelegenheit! Bonus, seinen außergewöhnlichen Preis: nur 2.150.000 NIS! Um absolut gesehen zu werden! RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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