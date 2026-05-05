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Wohnquartier A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36401
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

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Verpassen Sie es nicht! Wohnung 2 Zimmer mit Terrasse zum Verkauf in Tel Aviv. 2 Schritte vom Rotschild Boulevard. ist nah an allem im Herzen von Tel aviv. Ideal für einen Fuß an Land. neue Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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