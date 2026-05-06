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Wohnquartier IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique

Aschdod, Israel
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ID: 36090
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaGdud HaIvri

Über den Komplex

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ISRAEL – SIMPLE und RENTABLE INVESTITION ASHDOD – SINGLE UND STRATEGISCHE BESCHÄFTIGUNG Im Herzen von Ashdod, gegenüber dem Rathaus, im Zentrum aller Achsen: Einkaufszentren, Busbahnhof, Restaurants, Supermärkte. Eine zentrale und gesuchte Adresse, ideal für eine sichere und effiziente Investition. Stärken: Eine außergewöhnliche Lage im Stadtzentrum von Ashdod, mit hoher Sicht und konstantem Fluss. Hohe Profitabilität: Die Büros in der Stadt Ashdod vermieten zwischen 100 und 120 Schekel pro Quadratmeter und sorgen für einen konkreten Ertrag. Einfacher Zugang zu Investitionen: Reservierung von nur 15%. Beispiel: für ein Büro von 65 m2 = 167 700 Schekel. Erschwingliche Bankfinanzierung von bis zu 75%. Geografische Lage: https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9 Verfügbare Oberflächen: von 65 m2 bis 127 m2 Preis ab 1 118 000 Shekel Programm: Gan Haïr Ashdod Projekt im Bau, bietet eine seltene Gelegenheit auf dem Markt. Warum jetzt investieren: Ein Stadtzentrum in voller Entwicklung Starker Mietbedarf für Büros Hohes Wertpotenzial in strategischer Lage Seltene Gelegenheit, schnell zu greifen.

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Aschdod, Israel
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