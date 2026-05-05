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Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aschdod, Israel
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ID: 36313
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

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Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage

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