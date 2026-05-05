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Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36275
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 43

Über den Komplex

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In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimmer Duplex Penthouse von 100m2 mit 2 Bädern und einer Terrasse von 70 m2 Etage 4 : 3 Schlafzimmer mit einem Master, 2 Bäder 5. Stock: Wohnzimmer + Küche mit großer Terrasse von 70m2 mit SPLENDIDE Blick Höherzinsen für ZWEI STAGES

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Tel-Aviv, Israel
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